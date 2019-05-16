Афера з майном Нацгвардії: стала відома сума застави директору будкомпанії та оцінювачу

КИЇВ. 16 травня. УНН. Гендиректору компанії-забудовника та оцінювачу, яких підозрюють у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 млн грн, НАБУ та САП проситимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі САП.