Афера з майном Нацгвардії: стала відома сума застави директору будкомпанії та оцінювачу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Гендиректору компанії-забудовника та оцінювачу, яких підозрюють у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 млн грн, НАБУ та САП проситимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі САП.
НАБУ і САП проситимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном в 60 діб підозрюваним у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 млн грн: гендиректору компанії-забудовника Олегу Майбороді з альтернативою внесення застави у 75 млн грн, а оцінювачу Алісі Гринчук з альтернативою внесення у 7 млн грн.
Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва сьогодні буде обирати запобіжний захід стосовно генерального директора компанії-забудовника та оцінювача, яких підозрюють у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 млн грн.
Як повідомляв УНН, детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили трьом особам про підозру у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 млн грн.