Афера с имуществом Нацгвардии: директору стройкомпании и оценщику сегодня будут избирать меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Соломенский районный суд Киева сегодня будет избирать меру пресечения в отношении генерального директора компании-застройщика и оценщика, которых подозревают в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на 81,64 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе САП.
Заседание Соломенского районного суда об избрании меры пресечения в отношении генерального директора компании-застройщика состоится сегодня в 16:45, а оценщика - в 17:30.
Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили трем лицам о подозрении в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на 81,64 млн грн.
Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева в пятницу, 17 мая, будет избирать меру пресечения бывшему командующему Национальной гвардии Украины Юрию Аллерову, следователи настаивают на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 11 млн грн.