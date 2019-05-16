Афера з майном Нацгвардії: директору будкомпанії та оцінювачу сьогодні обиратимуть запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Солом’янський районний суд Києва сьогодні буде обирати запобіжний захід стосовно генерального директора компанії-забудовника та оцінювача, яких підозрюють у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 млн грн. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі САП.
Засідання Солом’янського районного суду щодо обрання запобіжного заходу стосовно генерального директора компанії-забудовника відбудеться сьогодні о 16:45, а оцінювача – о 17:30.
Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили трьом особам про підозру у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 млн грн.
Як повідомляв УНН, Солом’янський районний суд Києва у п'ятницю, 17 травня, буде обирати запобіжний захід колишньому командувачу Національної гвардії України Юрію Аллерову, слідчі наполягають на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в 11 млн грн.