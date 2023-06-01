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Афера на почти 25 млн грн: экс-чиновников будут судить за махинации с землями в акватории порта "Черноморск"

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. По согласованию с Офисом Генерального прокурора в суд направлены обвинительные акты в отношении экс-заместителя Председателя агентства водных ресурсов Украины, бывшего городского головы Черноморска и бывшего начальника отдела Госводагентства. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, пишет УНН.

Детали

Как установили следователи, обвиняемые, находясь на своих должностях, разработали схему по выводу из государственной собственности земельного участка, находящегося в акватории Черноморского порта.

Без соответствующего согласования с правительством они предоставили разрешение и утвердили проект землеустройства по отводу земельного участка площадью 0,7 га в акватории Сухого лимана. В дальнейшем этот земельный участок незаконно передали обществу в долгосрочную аренду под строительство объектов, отмечается в сообщении.

В результате незаконного отчуждения земельного участка государству нанесен ущерб на сумму почти 25 млн грн.

В феврале 2023 года им было сообщено подозрения. За содеянное экс-чиновникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

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