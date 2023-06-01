Афера на майже 25 млн грн: експосадовців судитимуть за махінації з землями в акваторії порту «Чорноморськ»

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Як встановили слідчі, обвинувачені, перебуваючи на своїх посадах, розробили схему щодо виведення із державної власності земельної ділянки, що знаходиться в акваторії Чорноморського порту.

Без відповідного погодження з урядом вони надали дозвіл та затвердили проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,7 га в акваторії Сухого лиману. В подальшому цю земельну ділянку незаконно передали товариству в довгострокову оренду під будівництво об’єктів, зазначається в повідомленні.

Внаслідок незаконного відчуження земельної ділянки державі завдано збитків на суму майже 25 млн грн.

У лютому 2023 року їм було повідомлено підозри. За скоєне експосадовцям може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

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