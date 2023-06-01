Афера на майже 25 млн грн: експосадовців судитимуть за махінації з землями в акваторії порту «Чорноморськ»
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. За погодженням з Офісом Генерального прокурора до суду скеровані обвинувальні акти стосовно ексзаступника Голови агентства водних ресурсів України, колишнього міського голови Чорноморська та колишнього начальника відділу Держводагентства. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, пише УНН.
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Як встановили слідчі, обвинувачені, перебуваючи на своїх посадах, розробили схему щодо виведення із державної власності земельної ділянки, що знаходиться в акваторії Чорноморського порту.
Без відповідного погодження з урядом вони надали дозвіл та затвердили проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,7 га в акваторії Сухого лиману. В подальшому цю земельну ділянку незаконно передали товариству в довгострокову оренду під будівництво об’єктів, зазначається в повідомленні.
Внаслідок незаконного відчуження земельної ділянки державі завдано збитків на суму майже 25 млн грн.
У лютому 2023 року їм було повідомлено підозри. За скоєне експосадовцям може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.
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