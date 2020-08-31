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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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АЭС произвели больше всего электроэнергии за сутки

Киев • УНН

 • 10163 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. За прошедшие сутки атомные электростанции произвели 47,11% всей электроэнергии в стране. Об этом сообщает диспетчер "Укрэнерго", передает УНН.

АЭС произвели больше всего электроэнергии за сутки

ТЭЦ произвели 8,95%, ВИЭ ("зеленая") - 1,98%, ТЭС - 25,88%, ГЭС и ГАЭС - 16,08%.

В общем все производители электроэнергии, магистральные сети "Укрэнерго" и распределительные облэнерго составляют объединенную энергетическую систему (ОЭС).

"Режим работы ОЭС определяется, исходя из баланса производства и потребления мощности, ремонтов электросетей и генерирующего оборудования, а также возможности ликвидации аварийных ситуаций, в случае отключения генерирующего оборудования на электростанциях и магистральных линий электропередачи. Для предотвращения нарушений режима работы ОЭС Украины или ее отдельных частей вследствие определенных факторов, компания принимает необходимые меры для ограничения потребления электрической энергии и мощности, а также применяет специальные графики и противоаварийные системы снижения электропотребления", - отмечают в "Укрэнерго".

Напомним, и.о. министра энергетики Ольга Буславец сообщила о решении увеличить мощности АЭС.

Сейчас средняя мощность АЭС выросла с 7,4 ГВт до 7,9 ГВт. Это позволило вывести атомные блоки ХАЭС №1 и 2 в работу на номинальной проектной мощности и подгрузить энергоблоки РАЭС №2 и ЗАЭС №6.

Подтверждена также возможность дополнительного увеличения нагрузки АЭС в октябре-декабре текущего года в предложенных ГП "НАЭК "Энергоатом" объемах, добавляют в Минэнерго.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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