АЭС произвели больше всего электроэнергии за сутки

ТЭЦ произвели 8,95%, ВИЭ ("зеленая") - 1,98%, ТЭС - 25,88%, ГЭС и ГАЭС - 16,08%.

В общем все производители электроэнергии, магистральные сети "Укрэнерго" и распределительные облэнерго составляют объединенную энергетическую систему (ОЭС).

"Режим работы ОЭС определяется, исходя из баланса производства и потребления мощности, ремонтов электросетей и генерирующего оборудования, а также возможности ликвидации аварийных ситуаций, в случае отключения генерирующего оборудования на электростанциях и магистральных линий электропередачи. Для предотвращения нарушений режима работы ОЭС Украины или ее отдельных частей вследствие определенных факторов, компания принимает необходимые меры для ограничения потребления электрической энергии и мощности, а также применяет специальные графики и противоаварийные системы снижения электропотребления", - отмечают в "Укрэнерго".

Напомним, и.о. министра энергетики Ольга Буславец сообщила о решении увеличить мощности АЭС.

Сейчас средняя мощность АЭС выросла с 7,4 ГВт до 7,9 ГВт. Это позволило вывести атомные блоки ХАЭС №1 и 2 в работу на номинальной проектной мощности и подгрузить энергоблоки РАЭС №2 и ЗАЭС №6.

Подтверждена также возможность дополнительного увеличения нагрузки АЭС в октябре-декабре текущего года в предложенных ГП "НАЭК "Энергоатом" объемах, добавляют в Минэнерго.