Аэропорты Киева работают в штатном режиме несмотря на непогоду
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Столичные аэропорты "Киев" (Жуляны) и "Борисполь" работают в штатном режиме, несмотря на непогоду. Об этом корреспонденту сообщили УНН в аэропортах.
В частности, в аэропорту "Борисполь" корреспонденту агентства сообщили, что все рейсы пока отправляются по графику и в уставном режиме. "На нашу работу непогода никак не повлияла", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
В то же время, диспетчер справки аэропорта "Киев" сообщил УНН, что рейсы выполняются вовремя, и задержки рейсов пока не наблюдаются. "Аэропорт работает в штатном режиме", - добавили в справке.
Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро из-за непогоды - со шквалистым ветром - в пяти областях Украины оказались без света 47 населенных пунктов.
В центре Киева из-за сильного ветра сорвало крышу с многоэтажного жилого дома.