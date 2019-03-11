Аеропорти Києва працюють в штатному режимі попри негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Столичні аеропорти "Київ" (Жуляни) і "Бориспіль" працюють в штатному режимі, попри негоду. Про це кореспонденту УНН повідомили в аеропортах.
Зокрема, в аеропорту "Бориспіль" кореспонденту агентства повідомили, що всі рейси наразі відправляються згідно з графіком і в статному режимі. "На нашу роботу негода ніяк не вплинула", - повідомили в прес-службі аеропорту.
Водночас, диспетчер довідки аеропорту "Київ" повідомив УНН, що рейси виконуються вчасно, і затримки рейсів наразі не спостерігаються. "Аеропорт працює в штатному режимі", - додали в довідці.
Нагадаємо, станом на сьогоднішній ранок через негоду - зі шквалистим вітром - у п'яти областях України опинились без світла 47 населених пунктів.
У центрі Києва через сильний вітер зірвало дах з кількаповерхового житлового будинку.