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Аэропорт Ярославского встретил в Харькове миллионного пассажира

Киев • УНН

 • 9212 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, 2 октября 2019 года торжественно встретил своего миллионного пассажира, передает УНН.

Аэропорт Ярославского встретил в Харькове миллионного пассажира

Как сообщила пресс-служба международного аэропорта Харьков, пятнадцатилетний Даниэль Червоный прилетел с родителями рейсом Стамбул-Харьков авиакомпании Turkish Airlines. О том, что парень стал миллионным пассажиром, семья узнала еще на борту самолета во время приземления в Харькове — экипаж сделал объявление по бортовому громкоговорителю. После посадки авиалайнера семью у трапа встретила команда аэропорта и авиакомпании с цветами и подарками. А всех пассажиров рейса ждал приятный сюрприз — праздничный прием, фуршет и празднование с тортами и шампанским.

"10 лет назад, в 2009 году, когда в аэропорту функционировал только старый терминал, а пассажиропоток составлял менее 200 тысяч человек в год, мы едва могли представить, что пересечем отметку в миллион пассажиров — эта цель нам казалась очень далекой. Но сегодня она наконец достигнута. И это не предел для нас, — отметил на праздновании Владимир Васильченко, генеральный директор компании-оператора международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", входящей в DCH Ярославского. — Мы благодарны тем пассажирам, которые на протяжении этих лет выбирали аэропорт "Харьков", — добавил Васильченко, поблагодарив путешественников.

Семья, прилетевшая с миллионным пятнадцатилетним пассажиром в аэропорт первой столицы Украины, получила ценные для любого путешественника подарки от авиаперевозчика и аэропорта. Turkish Airlines подарила семье Даниэля сертификат на бесплатные билеты для троих человек на любое направление авиакомпании в обе стороны. Аэропорт Ярославского в качестве подарка предоставил семье миллионного пассажира возможность бесплатного обслуживания в VIP-терминале и сертификат на 50 тыс. гривен, которые можно потратить на что угодно.

"Уже в течение 2,5 лет мы продолжаем выполнять ежедневные рейсы и соединяем Харьков с более чем 300 направлениями по всему миру через наш новый хаб — аэропорт Стамбула, один из крупнейших аэропортов мира. Харьков — одно из важных направлений для Turkish Airlines со своим потенциалом для роста воздушного сообщения, динамичным населением и культурным богатством. Мы стремимся к дальнейшему прогрессу и надеемся, что вскоре будем встречать 2-х миллионного пассажира в международном аэропорту "Харьков", — сказал на праздничной церемонии Альпер Кашикчи, генеральный директор представительства Turkish Airlines в Харькове, комментируя перспективы расширения сотрудничества с аэропортом Ярославского.

Международный аэропорт "Харьков" (http://hrk.aero/) – один из ключевых инфраструктурных объектов первой столицы Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Международный аэропорт "Харьков" входит в перечень лидеров среди украинских аэропортов по интенсивности обслуживания взлетов-посадок воздушных судов и количеству обслуживаемых путешественников на внутренних и международных авиаперелетах. Аэропорт Ярославского первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Александр Ярославский, владелец и основатель группы DCH, имеющий успешный опыт создания и развития аэропорта в Харькове, заявляет о готовности повторить успешный опыт создания современных воздушных ворот международного класса в городе Днепр. Бизнесмен готов инвестировать средства и использовать передовой успешный опыт для развития международного аэропорта "Днепр", если из госбюджета будет профинансирована реконструкция принадлежащей государству взлетно-посадочной полосы. По оценке Александра Ярославского, полная реконструкция аэропорта Днепра и его "взлетки" может быть произведена менее чем за два года, и город-миллионник получит собственные современные воздушные ворота международного уровня.

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