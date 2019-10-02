Аеропорт Ярославського зустрів у Харкові мільйонного пасажира

Як повідомила пресслужба міжнародного аеропорту Харків, п'ятнадцятирічний Даніель Червоний прилетів з батьками рейсом Стамбул-Харків авіакомпанії Turkish Airlines. Про те, що хлопець став мільйонним пасажиром, сім'я дізналася ще на борту літака під час приземлення в Харкові - екіпаж зробив оголошення по бортовому гучномовцю. Після посадки авіалайнера сім'ю біля трапа зустріла команда аеропорту й авіакомпанії з квітами і подарунками. А всіх пасажирів рейсу чекав приємний сюрприз - святковий прийом, фуршет і святкування з тортами і шампанським.

"10 років тому, у 2009 році, коли в аеропорту функціонував тільки старий термінал, а пасажиропотік становив менш ніж 200 тисяч осіб на рік, ми ледь могли уявити, що перетнемо позначку в мільйон пасажирів - ця мета нам здавалася дуже далекою. Але сьогодні вона нарешті досягнута. І це не межа для нас, - зазначив на святкуванні Володимир Васильченко, генеральний директор компанії-оператора міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить в DCH Ярославського. - Ми вдячні тим пасажирам, які протягом цих років вибирали аеропорт "Харків", - додав Васильченко, подякувавши мандрівникам.

Сім'я, яка прилетіла з мільйонним п'ятнадцятирічним пасажиром в аеропорт першої столиці України, отримала цінні для будь-якого мандрівника подарунки від авіаперевізника й аеропорту. Turkish Airlines подарувала родині Даніеля сертифікат на безкоштовні квитки для трьох людей на будь-який напрямок авіакомпанії в обидві сторони. Аеропорт Ярославського в якості подарунка надав сім'ї мільйонного пасажира можливість безкоштовного обслуговування у VIP-терміналі та сертифікат на 50 тис. гривень, які можна витратити на що завгодно.

"Уже протягом 2,5 років ми продовжуємо виконувати щоденні рейси і з'єднуємо Харків з більш ніж 300 напрямками по всьому світу через наш новий хаб - аеропорт Стамбула, один з найбільших аеропортів світу. Харків - одне з важливих напрямків для Turkish Airlines зі своїм потенціалом для зростання повітряного сполучення, динамічним населенням і культурним багатством. Ми прагнемо подальшого прогресу і сподіваємося, що незабаром зустрічатимемо 2-х мільйонного пасажира в міжнародному аеропорту "Харків", - сказав на урочистій церемонії Альпер Кашікчі, генеральний директор представництва Turkish Airlines в Харкові, коментуючи перспективи розширення співпраці з аеропортом Ярославського.

Міжнародний аеропорт "Харків" (http://hrk.aero/) - один з ключових інфраструктурних об'єктів першої столиці України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включно з будівництвом нового аеровокзального комплексу та реконструкцією старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому, що належить йому.

Міжнародний аеропорт "Харків" входить до переліку лідерів серед українських аеропортів за інтенсивністю обслуговування злетів-посадок повітряних суден і кількістю обслуговуваних туристів на внутрішніх і міжнародних авіаперельотах. Аеропорт Ярославського першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Олександр Ярославський, власник і засновник групи DCH, що має успішний досвід створення і розвитку аеропорту в Харкові, заявляє про готовність повторити успішний досвід створення сучасних повітряних воріт міжнародного класу в місті Дніпро. Бізнесмен готовий інвестувати кошти і використовувати передовий успішний досвід для розвитку міжнародного аеропорту "Дніпро", якщо з держбюджету буде профінансовано реконструкцію злітно-посадкової смуги, яка належить державі. За оцінкою Олександра Ярославського, повна реконструкція аеропорту Дніпра і його "взлітки" може бути проведена менш ніж за два роки, і місто-мільйонник отримає власні сучасні повітряні ворота міжнародного рівня.