Аэропорт в Стамбуле возобновил работу

Как сообщал УНН, в столице Турции Стамбуле в аэропорту произошло два взрыва. Также взрыв прогремел возле станции метро, ​​расположенной рядом с аэропортом.

Напомним, власти Турции сообщилИ, что в результате теракта, произошедшего в аэропорту Ататюрка в городе Стамбуле погибли 50 человек, 60 пострадали. Добавим, среди пострадавших в Стамбуле есть украинец.

Однако, стоит отметить, что большинство жертв взрывов в Стамбуле были гражданами Турции.

Между тем, премьер-министр Турции Б.Йилдирим заявил, что, по предварительным данным, за атакой на аэропорт в Стамбуле стоит террористическая группировка "Исламское государство".

Он также уточнил, что жертвами теракта стали 36 человек, 147 человек получили ранения.



Справка: аэропорт Ататюрк, который расположен в непосредственной близости крупнейшего города Турции, обслужил более 60 млн пассажиров в 2015 году, что делает его одним из самых оживленных в мире.