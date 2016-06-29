Аеропорт в Стамбулі відновив роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Прем’єр-міністр Туреччини Біна Йилдирим заявив, що міжнародний аеропорт Ататюрк у Стамбулі відновив свою роботу після теракту, передає УНН з посиланням на Daily Sabah.
Як повідомляв УНН, у столиці Туреччини Стамбулі в аеропорту сталося два вибухи. Також вибух прогримів біля станції метро, розтошованої поряд з аеропортом.
Нагадаємо, влада Туреччини повідомила, що в результаті теракту, що стався в аеропорту Ататюрка в місті Стамбулі загинули 50 людей, 60 постраждали. Додамо, серед постраждалих у Стамбулі є українець.
Проте, варто відзначити, що більшість жертв вибухів у Стамбулі були громадянами Туреччини.
Тим часом, прем’єр-міністр Туреччини Б.Йилдирим заявив, що, за попередніми даними, за атакою на аеропорт в Стамбулі стоїть терористичне угрупування “Ісламська держава”.
Він також уточнив, що жертвами теракту стали 36 осіб, 147 людей отримали поранення.
Довідка УНН: аеропорт Ататюрк, що розташований у безпосередній близькості найбільшого міста Туреччини, обслужив понад 60 млн пасажирів у 2015 році, що робить його одним з найбільш жвавих у світі.