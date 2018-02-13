"АЭК" возглавил чемпионат Греции перед игрой ЛЕ против "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Будущий соперник киевского “Динамо” победил и возглавил турнирную таблицу чемпионата Турции, сообщает пресс-служба “бело-синих”, передает УНН.
В поединке 21 тура чемпионата Греции “АЭК” принимал на тот момент шестой клуб — “Астерас Триполис” и выиграл — 1:0.
Первый тайм прошел достаточно спокойно и с преимуществом хозяев поля. “АЭК” значительно больше и владел мячом, и бил по воротам, но успех к команде Маноло Хименеса пришел только на 61-й минуте. Единственный гол в матче с пенальти забил Лазарос Христодулопулос.
Благодаря этой победе “АЭК” минимум на сутки возглавил турнирную таблицу, ведь “ПАОК” свой матч проведет сегодня.
Вашему вниманию состав “АЕК”: Цитонтас, Мбакакис, ЛАМБРОПУЛОСА, Чигринский, Хульт, Гало, Моран, Галанопулос (Ливайя, 46), Мбакасетас (Коне, 46, Христодулопулос, 57), Араухо, Масуд.
Добавим, что в следующем поединке “АЭК” дома в 1/16 финала Лиги Европы будет принимать 15 февраля в 22:05 киевское “Динамо”.