"АЭК" возглавил чемпионат Греции перед игрой ЛЕ против "Динамо"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 73798 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 88548 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91181 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110018 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101241 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104934 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111913 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117129 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122914 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134465 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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"АЭК" возглавил чемпионат Греции перед игрой ЛЕ против "Динамо"

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Будущий соперник киевского “Динамо” победил и возглавил турнирную таблицу чемпионата Турции, сообщает пресс-служба “бело-синих”, передает УНН.

В поединке 21 тура чемпионата Греции “АЭК” принимал на тот момент шестой клуб — “Астерас Триполис” и выиграл — 1:0.

Первый тайм прошел достаточно спокойно и с преимуществом хозяев поля. “АЭК” значительно больше и владел мячом, и бил по воротам, но успех к команде Маноло Хименеса пришел только на 61-й минуте. Единственный гол в матче с пенальти забил Лазарос Христодулопулос.

Благодаря этой победе “АЭК” минимум на сутки возглавил турнирную таблицу, ведь “ПАОК” свой матч проведет сегодня.

Вашему вниманию состав “АЕК”: Цитонтас, Мбакакис, ЛАМБРОПУЛОСА, Чигринский, Хульт, Гало, Моран, Галанопулос (Ливайя, 46), Мбакасетас (Коне, 46, Христодулопулос, 57), Араухо, Масуд.

Добавим, что в следующем поединке “АЭК” дома в 1/16 финала Лиги Европы будет принимать 15 февраля в 22:05 киевское “Динамо”.

Украинские Национальные Новости

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