"АЕК" очолив чемпіонат Греції перед грою ЛЄ проти "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Майбутній суперник київського “Динамо” переміг та очолив турнірну таблицю чемпіонату Туреччини, інформує прес-служба “біло-синіх”, передає УНН.
У поєдинку 21 туру чемпіонату Греції “АЕК” приймав на той момент шостий клуб — “Астерас Тріполіс” і виграв — 1:0.
Перший тайм пройшов досить спокійно і з перевагою господарів поля. “АЕК” значно більше і володів м’ячем, і бив по воротах, але успіх до команди Маноло Хіменеса прийшов тільки на 61-й хвилині. Єдиний гол в матчі з пенальті забив Лазарос Христодулопулос.
Завдяки цій перемозі “АЕК” мінімум на добу очолив турнірну таблицю, адже “ПАОК” свій матч проведе сьогодні.
До вашої уваги склад “АЕКу”: Цітонтас, Мбакакіс, Ламбропулос, Чигринський, Хульт, Гало, Моран, Галанопулос (Лівайя, 46), Мбакасетас (Коне, 46, Хрістодулопулос, 57), Араухо, Масуд.
Додамо, що в наступному поєдинку “АЕК” вдома в 1/16 фіналу Ліги Європи прийматиме 15-го лютого о 22:05 київське “Динамо”.