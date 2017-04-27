"АЕК" Д.Чигринского пробился в финал Кубка Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Экс-футболист "Шахтера" и "Днепра" Дмитрий Чигринский помог ФК "АЭК" выйти в финал Кубка Греции, сообщает УНН со ссылкой на сайт "АЕК".
В матче 1/2 финала "АЕК" на своем поле уступил "Олимпиакосу" 0: 1. Единственный гол за гостей забил Ромао на 82 минуте. Однако, первый поединок завершился в пользу "АЕК" 2: 1 и благодаря большему количеству голов на выезде именно "АЕК" продолжит борьбу за трофей.
Украинец вышел в основном составе своей команды и сыграл полный поединок.
Стоит отметить, что второй финалист определится в паре "ПАОК" - "Панатинаикос" (первый матч - 0:2).
Заметим, что за "ПАОК" выступает полузащитник сборной Украины - Евгений Шахов.
Напомним, в первом матче полуфинальной серии Куька Греции между "Олимпиакосом" и "АЕК" победу одержала команда украинского футболиста Дмитрия Чигринского.