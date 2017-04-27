"АЕК" Д.Чигринського пробився у фінал Кубка Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Екс-футболіст "Шахтаря" і "Дніпра" Дмитро Чигринський допоміг ФК "АЕК" вийти до фіналу Кубка Греції, повідомляє УНН з посиланням на сайт "АЕКу".
У матчі-відповіді 1/2 фіналу "АЕК" на власному полі поступився "Олімпіакосу" 0:1. Єдиний гол за гостей забив Ромао на 82 хвилині. Однак, перший поєдинок завершився на користь "АЕКу" 2:1 і завдяки більшій кількості голів на виїзді саме "АЕК" продовжить боротьбу за трофей.
Українець вийшов в основному складі своєї команди і відіграв повний поєдинок.
Варто відзначити, що другий фіналіст визначиться в парі "ПАОК" – "Панатінаікос" (перший матч - 0:2).
Зауважимо, що за "ПАОК" виступає півзахисник збірної України - Євген Шахов.
Нагадаємо, у першому матчі півфінальної серії Кубка Греції між "Олімпіакосом" і "АЕКом" перемогу здобула команда українського футболіста Дмитра Чигринського.