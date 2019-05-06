Адвокаты осужденного в России украинца Чабана обратятся в ЕСПЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Защитники винницкого водителя Олега Чабана, осужденного в России по обвинению в перевозке оружия, намерены добиваться пересмотра приговора суда в Европейском суде по правам человека. Об этом во время прес-конференции в Киеве заявил адвокат Олега Чабана Юрий Билоус, передаёт кореспондент УНН.
“Мы здесь (в вынесении приговора Чабану — ред.) видим дискриминационный признак по отношению к украинскому гражданину, и считаем, что это даст нам возможность в Еврпейском суде по правам человека добиться того, чтоб приговор был пересмотрен, и , конечно, Олег Чабан — оправдан”, — сказал адвокат.
По его словам, в такой ситуации нельзя допустить дискриминации прав украинского гражданина.
Отметим, Климовский районный суд в России 19 апреля приговорил водителя рейсового автобуса “Винница-Москва” Олега Чабана к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы за якобы перевозку оружия.