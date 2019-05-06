Адвокати засудженого в Росії українця Чабана звернуться до ЄСПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Захисники вінницького водія Олега Чабана, засудженого в Росії за звинуваченням у перевезенні зброї, мають намір домагатися перегляду вироку суду в Європейському суді з прав людини. Про це під час прес-конференції в Києві заявив адвокат Олега Чабана Юрій Білоус, передає кореспондент УНН.
"Ми тут (у винесенні вироку Чабану - ред.) бачимо дискримінаційну ознаку щодо українського громадянина, і вважаємо, що це дасть нам можливість у Європейському суді з прав людини домогтися того, щоб вирок був переглянутий, і, звичайно, Олег Чабан - виправданий", - сказав адвокат.
За його словами, в такій ситуації не можна допустити дискримінації прав українського громадянина.
Відзначимо, Климовський районний суд в Росії 19 квітня засудив водія рейсового автобуса "Вінниця-Москва" Олега Чабана до 3 років і 8 місяців позбавлення волі за нібито перевезення зброї.