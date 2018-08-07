Адвокат призвала РФ перевести Сенцова на лечение в Симферополь

Фото документа в сети Facebook обнародовал еще один адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

Так, адвокат Наталья Добрева прислала представителю РФ в ЕСПЧ Михаилу Гальперину письмо, в котором призвала выполнить решение Европейского суда по правам человека относительно лечения Сенцова.

"От имени заявителя... сообщаю РФ о желаемой имплементации решения ЕСПЧ от 25 июля 2018 года. Заявитель считает, что получит наиболее приемлемое для него лечение, как предписывает ЕСПЧ, в следующем стационарном медицинском учреждении: "Клинический медицинский многопрофильный центр "Святого Луки", город Симферополь, бульвар Ленина 5/7", - говорится в письме.

Со своей стороны режиссер О.Сенцов написал на этом письме, что не верит в то, что ему позволят этот переезд.

"Спасибо за всестороннюю заботу, но мне вряд ли позволят переезд в Симферополь. А если и позволят, то не факт, что будет лучше. А если и будет лучше, то не факт, что меня туда довезут живым. Мое состояние не для транспортировки сейчас, так что я останусь там, где я есть", - написал О.Сенцов.

Режиссер добавил, что не собирается прекращать голодовку.

Со своей стороны адвокат Дмитрий Динзе подчеркнул, что его подзащитный не верит в обеспечительные меры со стороны РФ.

"Сенцов Олег не верит в обеспечительные меры со стороны России. Ранее его привозили в гражданскую больницу для обследования и возможности помещения в медицинское учреждение гражданского типа. Главный врач, как узнал кого к нему привезли, сказал, что привяжет Олега к больничной койке, напичкает его насильно медицинскими препаратами и искусственным питанием. Если же Олег будет отказываться, то трубу с искусственным питанием поставит в нос, или рот, на крайний случай в задницу. Вот такие врачи в России бывают ", - написал Динзе.

Напомним, Европейский суд по правам человека предложил украинскому режиссеру Олегу Сенцов прекратить голодовку.

"Суд требует от российского правительства предоставить мистеру Сенцов лечение, которое будет соответствовать его состояния здоровья. Также суд просит мистера Сенцова прекратить голодовку и принять жизненно необходимое лечение", - говорится в документе ЕСПЧ.