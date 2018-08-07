Адвокат закликала РФ перевести Сенцова на лікування у Сімферополь

Фото документу у мережі Facebook оприлюднив ще один адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.

Так, адвокат Наталія Добрева надіслала представнику РФ у ЄСПЛ Михайлу Гальперину листа, у якому закликала виконати рішення Європейського суду з прав людини щодо лікування Сенцова.

“Від імені заявника... повідомляю РФ про бажану імплементацію рішення ЕСПЛ від 25 липня 2018 року. Заявник вважає, що отримає найбільш прийнятне для нього лікування, як то наказує ЄСПЛ, в наступному стаціонарному медичному закладі: “Клінічний медичний багатопрофільний центр „Святого Луки“, місто Сімферополь, бульвар Леніна 5/7”, — йдеться у листі.

Зі свого боку режисер О.Сенцов написав на цьому листі, що не вірить в те, що йому дозволять цей переїзд.

“Дякую за всебічну турботу, але мені навряд чи дозволять переїзд до Сімферополя. А якщо і дозволять, то не факт, що буде краще. А якщо і буде краще, то не факт, що мене туди довезуть живим. Мій стан не для транспортування зараз, так що я залишуся там, де я є”, — написав О.Сенцов.

Режисер додав, що не збирається припиняти голодування.

Зі свого боку адвокат Дмитро Дінзе наголосив, що його підзахистний не вірить у забезпечувальні заходи з боку РФ.

“Сенцов Олег не вірить в забезпечувальні заходи з боку Росії. Раніше його привозили до цивільної лікарні для обстеження і можливості приміщення в медичний заклад громадянського типу. Головний лікар, як дізнався кого до нього привезли, сказав, що прив’яже Олега до лікарняного ліжка, напхає його насильно медичними препаратами та штучним харчуванням. Якщо ж Олег відмовлятиметься, то трубу зі штучним харчуванням поставить в ніс, або рот, на крайній випадок в дупу. Ось такі лікарі в Росії бувають”, — написав Дінзе.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини запропонував українському режисерові Олегу Сенцову припинити голодування.

“Суд вимагає від російського уряду надати містеру Сенцову лікування, яке буде відповідати його стану здоров’я. Також суд просить містера Сенцова припинити голодування і прийняти життєво необхідне лікування”, — йдеться в документі ЕСПЛ.