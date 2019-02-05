Адвокаты Януковича до сих пор не подали апелляцию на приговор
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича до сих пор не подал апелляционную жалобу по приговору своему подзащитному. Об этом УНН сообщил представитель защиты Януковича Виталий Сердюк.
"Еще не подана", - отметил Сердюк.
Он еще раз подчеркнул, что апелляция будет обязательно представлена в 30-ти дневный срок, поскольку это необходимый этап для передачи дела в Европейский суд по правам человека.
Как сообщал УНН, адвокаты Януковича будут подавать апелляцию на приговор.
Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виноватым в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.
Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу инкриминировали совершение государственной измены, пособничество представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.