Адвокати Януковича досі не подали апеляцію на вирок
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Захист екс-президента України Віктора Януковича досі не подав апеляційну скаргу щодо вироку своєму підзахисному. Про це УНН повідомив представник захисту Януковича Віталій Сердюк.
"Ще не подана", - зазначив Сердюк.
Він ще раз наголосив, що апеляція буде обов’язково подана у 30-ти денний термін, оскільки це необхідний етап для передання справи у Європейський суд з прав людини.
Як повідомляв УНН, адвокати Януковича подаватимуть апеляцію на вирок.
Нагадаємо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс екс-президенту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду – 13 років ув'язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.
Колишньому президенту України Віктору Янукович інкримінували вчинення державної зради, пособництво представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто у злочинах, передбачених ч. 1. ст. 111, ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.