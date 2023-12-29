Адвокаты, прокуроры, СБУ-шники, предприниматели: стали известны имена кандидатов, претендующих на должность главы НАПК

Кабинет министров обнародовал список из 51 кандидата для участия в конкурсе на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), сообщает УНН.

Детали

Как сообщили в правительстве, к конкурсу к участию в конкурсном отборе на должность главы НАПК был допущен 51 человек.

Алимпиев Андрей Николаевич - генерал-майор ВСУ, заместитель командующего воздушного командования;

Бервено Сергей Николаевич - руководитель адвокатского объединения "Гідна справа";

Броневицкий Станислав Станиславович - прокурор шестого отдела управления публичного обвинения и представительства в суде САП Офиса генпрокурора;



Вац Алексей Николаевич - проректор по научно-педагогической работе и международной деятельности в Государственном биотехнологическом университете;

Вишневский Андрей Владимирович - до июля 2023 года заместитель председателя НАПК;

Заместителя главы НАПК Вишневского уволили с должности

Гладун Александр Зиновьевич - советник председателя Верховной Рады;

Горишня Мария Леонидовна - начальник управления земельных ресурсов Николаевского горсовета;

Гупяк Сергей Леонидович - руководитель четвертого следственного отдела ГБР в Хмельницке;

Диброва Екатерина Владимировна - до декабря первый заместитель начальника Центрального межрегионального управления Минюста;.

Дробко Игорь Александрович - руководитель управления по работе с персоналом в НАПК;

Загребельская Агия Аббасовна - заместитель руководителя аппарата НАПК;

Зернова Анастасия Андреевна - руководитель отдела организации работы с заинтересованными сторонами и обеспечения принятия актов антикоррупционной политики НАПК;

Игонин Руслан Владиславович - юристконсультант отдела в сфере предотвращения коррупции;

Калита Татьяна Викторовна - заместитель министра по делам ветеранов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Калмыков Дмитрий Александрович - руководитель департамента антикоррупционной политики НАПК;

Каплюк Екатерина Анатольевна - ФЛП, журналист-расследователь;

Качуровский Виталий Анатольевич;

Киреева Ирина Васильевна - юридический советник Реестра убытков, нанесенных россией Украине;

Корецкий Олег Павлович - адвокат;

Корниенко Олег Александрович - начальник отдела предотвращения и профилактики уголовных и других правонарушений в одной из воинских частей;

Корюк Роман Александрович - главный специалист отдела Минзащиты окружающей среды;

Кривошея Геннадий Григорьевич - ФЛП;

Величко Владимир Анатольевич; . Маштабей Сергей Валентинович - главный специалист отдела цифрового развития на транспорте Управления цифрового развития и почтовой связи;

Мирошниченко Михаил Иванович - до 2023 года работал в различных подразделениях Государственной таможенной службы;

Мостовая Ирина Александровна - адвокат;

Назаров Дмитрий Александрович - старший консультант Отдела по вопросам предотвращения и выявления коррупции Управления государственной охраны;

Никулин Виталий Андреевич - работает в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады по правам человека;

Новицкий Александр Валерьевич - председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства;

Норец Роман Юрьевич - работает в СБУ;

Павлущик Виктор Владимирович - детектив НАБУ;

Палий Олег Петрович - главный специалист отдела проверок Департамента мониторинга и контроля выполнения актов законодательства;

Подгорец Сергей Васильевич - прокурор САП;

Подорожко Владимир Владимирович - управляющий делами исполнительного аппарата Запорожского горсовета;

Приймак Вадим Анатольевич - учится в Национальном университете обороны им. Ивана Черняховского о получении ученой степени "Доктор философии" в области права;

Романюк Роман Вячеславович - руководитель Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека;

Сапигура София Алексеевна - ФЛП;

Сеник Валентина Григорьевна - работал заместителем начальника отдела в департаменте муниципальной безопасности Одесского горсовета;

Серегин Станислав Юрьевич - начальник управления Центрально-западного межрегионального управления НАПК;

Скомаров Александр Викторович - работает в НАБУ;

Сойма Владимир Петрович - офицер;

Стародубцев Александр Евгеньевич - заместитель руководителя аппарата НАПК;

Степанян Сергей Левонович - исполняющий обязанности департамента по вопросам предотвращения коррупции Минобороны;

Тетерук Андрей Анатольевич - работает в НАПК;

Хаванов Артем Вячеславович - работает в "Укрэксимбанке";

Хит Юрий Петрович - до октября 2023 года прокурор САП;

Хороновский Олег Игоревич - главный специалист отдела проверок Департамента мониторинга контроля за выполнением актов законодательства в НАПК;

Шевчук Алексей Анатольевич - адвокат;

Шульга Александр Геннадьевич - работает в НАПК;

Юрийчук Иван Ярославович - заместитель председателя Государственной службы качества образования по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Дополнение

Всего кандидатов на должность главы НАПК было 64, 13 из них получили отказ.

Первый этап конкурса на тестирование общих способностей, психологические тестирования, тестирование на благонадежность пройдет 4 января 2024 года.

Второй этап - выполнение задания по этическому лидерству, проверка знания кандидатами антикоррупционного законодательства, письменные ответы кандидатов об их видении будущей деятельности НАПК, психологическое интервью.

Третий этап - проведение углубленного психологического интервью и презентация кандидатами своего видения будущей деятельности НАПК.

Добавим

Согласно закону "О предотвращении коррупции" главу НАПК назначает Кабинет министров. Действующий глава НАПК Александр Новиков был назначен 15 января 2020 года.

Председатель НАПК назначается сроком на 4 года. Одно и то же лицо не может занимать должность председателя два срока подряд.

Напомним

Правительство создало Межведомственную рабочую группу по антикоррупционным цифровым инструментам. Кабмин ожидает, что за 2 года ее деятельность позволит сэкономить государству 48 млрд грн. По антикоррупционной программе группа планирует запустить до 2025 года 63 цифровых продукта.