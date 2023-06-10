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Кабмін створив робочу групу з антикорупційних цифрових інструментів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Уряд створив Міжвідомчу робочу групу з антикорупційних цифрових інструментів. Кабмін очікує, що за 2 роки її діяльність дозволить заощадити державі 48 млрд грн. За антикорупційною програмою група планує запустити до 2025 року 63 цифрових продукти, передає УНН з посиланням на віцепрем'єр-міністра - голову Мінцифри Михайла Федорова.

Кабмін створив робочу групу з антикорупційних цифрових інструментів

Деталі

Створену Урядом робочу групу з антикорупційних цифрових інструментів очолять віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

"У співпраці з іншими членами цифровізуємо різні сфери, щоб запобігти корупційним схемам і махінаціям. Як показує досвід, саме цифровізація є одним з найефективніших інструментів для боротьби з корупцією", - зауважив Федоров.

За його словами, потенційний антикорупційний та економічний ефект від електронних послуг за два роки — 48 млрд гривень. Будівельні послуги заощаджують державі 11,2 млрд гривень щорічно. Цифрові лікарняні — 4 млрд. Послуги для ФОП — 267,6 млн. єМалятко — 35 млн гривень.

Загалом, повідомив очільник Мінцифри, за Державною антикорупційною програмою  планується запустити 63 цифрових продукти впродовж 2023-2025 років. Серед них — удосконалення Єдиного реєстру об’єктів державної власності, введення в експлуатацію єдиного електронного Містобудівного кадастру тощо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Країни G7 підтримали зусилля України у боротьбі з корупцією

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