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Країни G7 підтримали зусилля України у боротьбі з корупцією

Країни G7 підтримали зусилля України у боротьбі з корупцією

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Країни "Групи Семи" (G7) підтримали зусилля України у боротьбі з корупцією та заохотили продовження впровадження реформ української системи правосуддя. Про це йдеться в у комюніке за підсумками переговорів глав держав та урядів у японському місті Хіросіма, передає УНН.

Цитата

"Ми вітаємо незмінну рішучість і зусилля українського уряду та народу у боротьбі з корупцією та заохочуємо продовжувати впровадження ефективної програми реформ, яка сприятиме належному управлінню та покращить довіру інвесторів", - йдеться в заяві.

Деталі

Крім цього, лідери "Групи семи" заявили, що підтримують зусилля України щодо просування необхідної інституційної розбудови, а також правової реформи відповідно до її європейського шляху, зокрема в судовому секторі та просуванні верховенства права.

Нагадаємо

Згідно з проміжним звітом Групи держав проти корупції (GRECO) щодо запобігання корупції серед народних депутатів, суддів та прокурорів, розглянутому на засіданні у Страсбурзі 20-24 березня 2023 року, Україна задовільно виконала 15 з 31 рекомендацій. Країна продовжила виконувати надані рекомендації попри війну, що "заслуговує високої оцінки".

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