Страны G7 поддержали усилия Украины в борьбе с коррупцией

Цитата

"Мы приветствуем неизменную решимость и усилия украинского правительства и народа в борьбе с коррупцией и призываем продолжать внедрение эффективной программы реформ, которая будет способствовать надлежащему управлению и улучшит доверие инвесторов", - говорится в заявлении.

Детали

Кроме этого, лидеры "Группы семи" заявили, что поддерживают усилия Украины по продвижению необходимого институционального развития, а также правовой реформы в соответствии с ее европейским путем, в частности в судебном секторе и продвижении верховенства права.

Напомним

Согласно промежуточному отчету Группы государств против коррупции (GRECO) по предотвращению коррупции среди народных депутатов, судей и прокуроров, рассмотренному на заседании в Страсбурге 20-24 марта 2023 года, Украина удовлетворительно выполнила 15 из 31 рекомендации. Страна продолжила выполнять предоставленные рекомендации, несмотря на войну, что "заслуживает высокой оценки".