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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Кабмин создал рабочую группу по антикоррупционным цифровым инструментам

Киев • УНН

 • 420909 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Правительство создало Межведомственную рабочую группу по антикоррупционным цифровым инструментам. Кабмин ожидает, что за 2 года ее деятельность позволит сэкономить государству 48 млрд грн. По антикоррупционной программе группа планирует запустить до 2025 года 63 цифровых продукта, передает УНН со ссылкой на вице-премьер-министра - главу Минцифры Михаила Федорова.

Кабмин создал рабочую группу по антикоррупционным цифровым инструментам

Детали

Созданную Правительством рабочую группу по антикоррупционным цифровым инструментам возглавят вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров и председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

"В сотрудничестве с другими членами цифровизируем различные сферы, чтобы предотвратить коррупционные схемы и махинации. Как показывает опыт, именно цифровизация является одним из самых эффективных инструментов для борьбы с коррупцией", - отметил Федоров.

По его словам, потенциальный антикоррупционный и экономический эффект от электронных услуг за два года — 48 млрд гривен. Строительные услуги экономят государству 11,2 млрд гривен ежегодно. Цифровые больничные — 4 млрд. Услуги для ФЛП — 267,6 млн. еМалятко — 35 млн гривен.

В целом, сообщил глава Минцифры, по Государственной антикоррупционной программе  планируется запустить 63 цифровых продукта в течение 2023-2025 годов. Среди них — совершенствование Единого реестра объектов государственной собственности, введение в эксплуатацию единого электронного Градостроительного кадастра и тому подобное.

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