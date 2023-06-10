Кабмин создал рабочую группу по антикоррупционным цифровым инструментам

Детали

Созданную Правительством рабочую группу по антикоррупционным цифровым инструментам возглавят вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров и председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

"В сотрудничестве с другими членами цифровизируем различные сферы, чтобы предотвратить коррупционные схемы и махинации. Как показывает опыт, именно цифровизация является одним из самых эффективных инструментов для борьбы с коррупцией", - отметил Федоров.

По его словам, потенциальный антикоррупционный и экономический эффект от электронных услуг за два года — 48 млрд гривен. Строительные услуги экономят государству 11,2 млрд гривен ежегодно. Цифровые больничные — 4 млрд. Услуги для ФЛП — 267,6 млн. еМалятко — 35 млн гривен.

В целом, сообщил глава Минцифры, по Государственной антикоррупционной программе планируется запустить 63 цифровых продукта в течение 2023-2025 годов. Среди них — совершенствование Единого реестра объектов государственной собственности, введение в эксплуатацию единого электронного Градостроительного кадастра и тому подобное.

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