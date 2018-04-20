Защита подозреваемого в ДТП в Кривом Роге настаивает на закрытом режиме заседания
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Адвокаты подозреваемого в ДТП в Кривом Роге подали ходатайство о проведении судебного заседания в закрытом режиме, передает УНН.
Так, адвокаты подозреваемого подали такое ходатайство в связи с тем, что якобы во время судебного заседания будут разглашаться данные о заболевании подозреваемого, что есть якобы врачебной секретной информацией.
Суд удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение по ходатайству.
Напомним, в Бабушкинском райсуде Днепра началось заседание по избранию меры пресечения водителю автомобиля Mazda, который является подозреваемым в смертельном ДТП в Кривом Роге Днепропетровской области.
Как сообщал УНН, ДТП в Кривом Роге с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса произошла утром 17 апреля. В результате аварии погибли 8 человек. Впоследствии в больнице Кривого Рога 18 апреля от полученных в результате ДТП травм скончался мужчина 1970 года рождения.