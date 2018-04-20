Захист підозрюваного у ДТП у Кривому Розі наполягає на закритому режимі засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Адвокати підозрюваного у ДТП у Кривому Розі подали клопотання про проведення судового засідання у закритому режимі, передає УНН.
Так, адвокати підозрюваного подали таке клопотання у зв'язку з тим, що начебто під час судового засідання будуть розголошуватися дані про захворювання підозрюваного, що є начебто лікарською секретною інформацією.
Суд пішов до нарадчої кімнати, аби прийняти рішення щодо клопотання.
Нагадаємо, у Бабушкінському райсуді Дніпра почалося засідання щодо обрання запобіжного заходу водієві автомобіля Mazda, який є підозрюваним у смертельній ДТП у Кривому Розі Дніпропетровської області.
Як повідомляв УНН, ДТП у Кривому Розі за участі автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса сталася вранці 17 квітня. Внаслідок аварії загинули 8 людей. Згодом у лікарні Кривого Рогу 18 квітня від отриманих внаслідок ДТП травм помер чоловік 1970 року народження.