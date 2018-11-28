Адвокатам Савченко хотят ограничить срок ознакомления с делом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Прокуроры ГПУ обратились в Шевченковский районный суд Киева с ходатайством установить адвокатам арестованного народного депутата Надежды Савченко предельные сроки для ознакомления с материалами уголовного производства. Об этом сообщает пресс-служба Шевченковского райсуда столицы, передает УНН.
"На рассмотрение в Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об установлении стороне защиты в уголовном производстве № 22018000000000237 защитникам подозреваемого Савченко - Тананакину, Шандрину, Левковцу, Глобе, Джеваге срока ознакомления с материалами досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Владимира Рубана и Надежды Савченко", - говорится в сообщении.
Как отметили в суде, заседание по рассмотрению ходатайства назначено на 30 ноября 2018 года в 13:30.
Стоит отметить, ранее в судебных заседаниях сторона обвинения неоднократно ставила в известность суд, что адвокаты медленно знакомятся с материалами дела.
Напомним, Савченко накануне должны были сделать операцию на колене.
Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей Савченко до 23 декабря этого года.
Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день следственным ГСУ СБ Украины Савченко была задержана в ВР.
По данным ГПУ, ей сообщили о подозрении в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 УК Украины.