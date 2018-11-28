Адвокатам Савченко хочуть обмежити термін ознайомлення зі справою
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Прокурори ГПУ звернулися до Шевченківського районного суду Києва з клопотанням встановити адвокатам заарештованого народного депутата Надії Савченко граничні терміни для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Про це повідомляє прес-служба Шевченківського райсуду столиці, передає УНН.
"На розгляд до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання про встановлення стороні захисту у кримінальному провадженні № 22018000000000237 захисникам підозрюваної Савченко Н.В. - Тананакіну О.В., Шандріну О.С., Левковцю А.Ю., Глобі К.В., Джевазі М.В. строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Володимира Рубана та Надії Савченко", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у суді, засідання з розгляду клопотання призначено на 30 листопада 2018 року о 13:30.
Варто зазначити, раніше у судових засіданнях сторона обвинувачення неодноразово ставила до відома суд, що адвокати повільно ознайомлюються з матеріалами справи.
Нагадаємо, Савченко напередодні мали зробити операцію на коліні.
Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва продовжив ще на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Савченко до 23 грудня цього року.
Верховна Рада 22 березня позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. Того ж дня слідчим ГСУ СБ України Савченко було затримано у ВР.
За даними ГПУ, їй повідомили про підозру у злочинах, передбачених ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 КК України.