Адвоката Вышинского вызвали в ГПУ для вручения нового подозрения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Адвоката руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрея Доманского вызвали в Генеральную прокуратуру Украины для вручения нового подозрения. Об этом Доманский рассказал корреспонденту УНН.
"Сегодня в 14:00 я иду в Генпрокуратуру получить новое подозрение. Это связано, в первую очередь, с тем подозрением, которое мне вручили в апреле. Меня обвиняют якобы в участии в незаконной приватизации нежилого дома. При этом, говорю, что в этом деле я участвовал как адвокат", - сказал Доманский.
По его словам, Генпрокуратура вызывает его постоянно по этому делу именно тогда, когда есть острый вопрос по делу Вышинского.
Напомним, в начале апреля адвокату Андрею Доманскому, который является защитником главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, сообщили о подозрении в незаконной приватизации коммунальной собственности.