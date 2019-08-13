Адвоката Вишинського викликали до ГПУ для вручення нової підозри
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Адвоката керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського Андрія Доманського викликали до Генеральної прокуратури України для вручення нової підозри. Про це Доманський розповів кореспонденту УНН.
"Сьогодні о 14:00 я йду до Генпрокуратури отримати нову підозру. Це пов’язано, в першу чергу, з тою підозрою, яку мені було вручено у квітні. Мене звинувачують нібито в участі щодо незаконної приватизації нежитлового будинку. При цьому, кажу, що в тій справі я брав участь як адвокат"- сказав Доманський.
За його словами, Генпрокуратура викликає його постійно по цій справі саме тоді, коли є гостре питання щодо справи Вишинського.
Нагадаємо, на початку квітня адвокату Андрію Доманському, який є захисником головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, повідомили про підозру у незаконній приватизації комунальної власності.