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Адвоката Вишинського викликали до ГПУ для вручення нової підозри

Адвоката Вишинського викликали до ГПУ для вручення нової підозри

Київ • УНН

 • 23993 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Адвоката керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського Андрія Доманського викликали до Генеральної прокуратури України для вручення нової підозри. Про це Доманський розповів кореспонденту УНН.

"Сьогодні о 14:00 я йду до Генпрокуратури отримати нову підозру. Це пов’язано, в першу чергу, з тою підозрою, яку мені було вручено у квітні. Мене звинувачують нібито в участі щодо незаконної приватизації нежитлового будинку. При цьому, кажу, що в тій справі я брав участь як адвокат"- сказав Доманський.

За його словами, Генпрокуратура викликає його постійно по цій справі саме тоді, коли є гостре питання щодо справи Вишинського.

Нагадаємо, на початку квітня адвокату Андрію Доманському, який є захисником головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, повідомили про підозру у незаконній приватизації комунальної власності.

Українські Національні Новини

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