Адвокат снова покинул заседание по делу Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Назначенный Региональным центром предоставления бесплатной правовой помощи адвокат Виктор Овсянников снова пошел из зала Оболонского районного суда Киева с рассмотрения уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, передает корреспондент УНН.
"Судебное заседание объявляю продолженным. Появились прокуроры и защитник Овсянникова..." - сказал судья.
Также судья Владислав Девятко разъяснил адвокату Овсянникову, что суд не будет заставлять его выступать в прениях без ознакомления с материалами дела.
"После выступления прокурора вам будет предоставлен разумный срок для выступления в судебных прениях. Также рядом с вами могут выступить другие защитники по желанию Виктора Януковича", - отметил Девятко.
Но адвокат все же настаивал на рассмотрении его ходатайства об ознакомлении с материалами дела. Также просил отложить заседание.
"Я считаю, что игнорирование моих норм является грубым нарушением норм УПК и нарушением прав моего клиента... Прошу еще раз отложить судебное заседание", - сказал он.
В это время прокурор Руслан Кравченко начал выступление в судебных прениях, несмотря на возражения адвоката.
После этого адвокат Овсянников снова пошел из зала судебного заседания.
Поэтому суд в очередной раз объявил перерыв в заседании по делу Януковича до 17 часов. Также суд обязал Центр по предоставлению бесплатной правовой помощи выполнить решение суда по явке адвоката.
Напомним, ранее Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 14:00 в рассмотрении уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене для того, чтобы Региональный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи обеспечил явку уже назначенного защитника или назначил нового. Новые адвокаты Януковича покинули заседание.