Адвокат знову залишив засідання у справі Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Призначений Регіональним центром надання безоплатної правової допомоги адвокат Віктор Овсянніков знову пішов з зали Оболонського районного суду Києва з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді, передає кореспондент УНН.
"Судове засідання оголошую продовженим. З’явилися прокурори та захисник Овсянніков…" - сказав суддя.
Також головуючий суддя Владислав Дев’ятко роз’яснив адвокату Овсяннікову, що суд не змушуватиме його виступати у дебатах без ознайомлення з матеріалами справи.
"Після виступу прокурора вам буде надано розумний строк для виступу у судових дебатах. Також поряд з вами можуть виступити інші захисники за бажанням Віктора Януковича", - зазначив Дев’ятко.
Але адвокат все ж наполягав на розгляді його клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Також просив відкласти засідання.
"Я вважаю, що ігнорування моїх норм є грубим порушенням норм КПК та порушенням прав мого клієнта… Прошу ще раз відкласти судове засідання", - сказав він.
У цей час прокурор Руслан Кравченко почав виступ у судових дебатах, попри заперечення адвоката.
Після цього адвокат Овсянніков знову пішов з зали судового засідання.
Через це суд вчергове оголосив перерву у засіданні у справі Януковича до 17 години. Також суд зобов’язав Центр з надання безоплатної правової допомоги виконати рішення суду щодо явки адвоката.
Нагадаємо, раныше Оболонський районний суд Києва оголосив перерву до 14:00 у розгляді кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді для того, щоб Регіональний центр з надання безоплатної правової допомоги забезпечив явку вже призначеного захисника або ж призначив нового. Нові адвокати Януковича покинули засідання.