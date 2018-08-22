Адвокат заявил, что экс-переводчика Гройсмана назначили на должность с нарушениями

$41.190.15
45.550.30
ukru
Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
Эксклюзив
06:18 • 10557 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 93690 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 199971 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 153662 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 220698 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 260653 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 217189 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 248678 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208696 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 495702 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

6.5м/с
70%
Популярные новости

Израиль расширяет наступление на Газу после ракетного обстрела со стороны ХАМАС - СМИ

6 апреля, 22:08 • 11383 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 14332 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 15777 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 19067 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 8818 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 274903 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 250020 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 335611 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 495702 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 586633 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 37294 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 220698 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 82798 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 78861 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 84294 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Адвокат заявил, что экс-переводчика Гройсмана назначили на должность с нарушениями

Киев • УНН

 • 9169 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Адвокат Станислав Ежова, бывшего переводчика Премьер-министра Владимира Гройсмана, заявил, что его подзащитного могли назначить на должность в Кабинете министров Украины с нарушением законодательства. Об этом адвокат Валентин Рыбин заявил журналистам после заседания в Голосеевском райсуде, передает корреспондент УНН.

Адвокат заявил, что экс-переводчика Гройсмана назначили на должность с нарушениями

В.Рыбин отметил, что в ходе судебного следствия сторона защиты будет выяснять, каким образом C.Ежов был назначен на должность в Кабинет министров Украины, поскольку на момент назначения его подзащитный находился за границей, а потому "в этих действиях должностных лиц Кабмина усматриваются нарушения законодательства".

Вместе с этим адвокат отметил, что одним из доказательств якобы совершения госизмены сторона обвинения считает пользования Ежовым почтовым ящиком "Яндекс.ру", зарегистрированным в российском сегменте Интернета.

В целом В.Рыбин назвал сфальсифицированным дело по обвинению в госизмене экс-переводчика В.Гройсмана.

"Прокуратура предоставляет документы хаотично, и попытка предоставить сфальсифицированные показания, в частности фото якобы встречи моего подзащитного с какой-то особой в Республике Беларусь", - сказал он.

По его мнению, фотокопия, которая содержится в материалах дела, а не оригинал, была предоставлена ​​следствию определенным лицом и есть сомнения, что эта фотокопия не сделана на компьютере с помощью "фотошопа".

Он обратил внимание на то, что если следственные действия проводились на территории другого государства, то это является незаконным и может повлечь за собой международный скандал.

Как сообщал УНН, суд по госизмене экс-переводчика Гройсмана перенесли на сентябрь.

Напомним, 20 декабря СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства. Сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, провели первоочередные процессуальные действия, в частности обыски по месту работы и жительства чиновника.

Также напомним, как сообщили, задержанным оказался личный переводчик Гройсмана.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.35
Bitcoin
$74,809.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.11
Золото
$3,048.10
Ethereum
$1,437.39