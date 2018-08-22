Адвокат заявил, что экс-переводчика Гройсмана назначили на должность с нарушениями
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Адвокат Станислав Ежова, бывшего переводчика Премьер-министра Владимира Гройсмана, заявил, что его подзащитного могли назначить на должность в Кабинете министров Украины с нарушением законодательства. Об этом адвокат Валентин Рыбин заявил журналистам после заседания в Голосеевском райсуде, передает корреспондент УНН.
В.Рыбин отметил, что в ходе судебного следствия сторона защиты будет выяснять, каким образом C.Ежов был назначен на должность в Кабинет министров Украины, поскольку на момент назначения его подзащитный находился за границей, а потому "в этих действиях должностных лиц Кабмина усматриваются нарушения законодательства".
Вместе с этим адвокат отметил, что одним из доказательств якобы совершения госизмены сторона обвинения считает пользования Ежовым почтовым ящиком "Яндекс.ру", зарегистрированным в российском сегменте Интернета.
В целом В.Рыбин назвал сфальсифицированным дело по обвинению в госизмене экс-переводчика В.Гройсмана.
"Прокуратура предоставляет документы хаотично, и попытка предоставить сфальсифицированные показания, в частности фото якобы встречи моего подзащитного с какой-то особой в Республике Беларусь", - сказал он.
По его мнению, фотокопия, которая содержится в материалах дела, а не оригинал, была предоставлена следствию определенным лицом и есть сомнения, что эта фотокопия не сделана на компьютере с помощью "фотошопа".
Он обратил внимание на то, что если следственные действия проводились на территории другого государства, то это является незаконным и может повлечь за собой международный скандал.
Как сообщал УНН, суд по госизмене экс-переводчика Гройсмана перенесли на сентябрь.
Напомним, 20 декабря СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства. Сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте.
В рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, провели первоочередные процессуальные действия, в частности обыски по месту работы и жительства чиновника.
Также напомним, как сообщили, задержанным оказался личный переводчик Гройсмана.