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Адвокат заявив, що екс-перекладача Гройсмана призначили на посаду з порушеннями

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Адвокат Станіслава Єжова, колишнього перекладача Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, заявив, що його підзахисного могли призначити на посаду в Кабінеті міністрів України з порушенням законодавства. Про це адвокат Валентин Рибін заявив журналістам після засідання в Голосіївському райсуді, передає кореспондент УНН.

Адвокат заявив, що екс-перекладача Гройсмана призначили на посаду з порушеннями

В.Рибін зазначив, що в ході судового слідства сторона захисту буде з’ясовувати, яким чином C.Єжова було призначено на посаду до Кабінету міністрів України, оскільки на момент призначення його підзахисний перебував за кордоном, а тому “в цих діях посадових осіб Кабміну вбачаються порушення законодавства”.

Разом з цим адвокат зауважив, що одним із доказів начебто скоєння держзради сторона обвинувачення вважає користування Єжовим поштовою скринькою “Яндекс.ру”, яка зареєстрована в російському сегменті Інтернету.

Загалом В.Рибін назвав сфальсифікованою справу за обвинуваченням у держзраді екс-перекладача В.Гройсмана.

“Прокуратура надає документи хаотично, і є спроба надати сфальсифіковані свідчення, зокрема фото нібито зустрічі мого підзахисного з якоюсь особою в Республіці Білорусь”, — сказав він.

На його думку, фотокопія, яка міститься в матеріалах справи, а не оригінал, була надана слідству певною особою і є сумніви, що ця фотокопія не зроблена на комп’ютері за допомогою “фотошопу”.

Він звернув увагу на те, що якщо слідчі дії проводились на території іншої держави, то це є незаконним і може потягнути за собою міжнародний скандал.

Як повідомляв УНН, суд щодо держзради екс-перекладача Гройсмана перенесли на вересень.

Нагадаємо, 20 грудня СБУ викрила агента російських спецслужб у секретаріаті уряду. Співробітники СБУ затримали його на робочому місці.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, провели першочергові процесуальні дії, зокрема обшуки за місцями роботи та проживання чиновника.

Також нагадаємо, як повідомили УНН, затриманим виявився особистий перекладач Гройсмана.

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