Адвокат Трампа ошибочно обвинил Twitter в искажении его сообщения

Джулиани 30 ноября разместил в Twitter запись, в которой заострил внимание на том, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий вмешательство РФ в американские электоральные процессы, для объявления новых шагов в разбирательстве умышленно выбирает самое невыгодное для Трампа время. “Мюллер опубликовал обвинительное заключение как раз, когда президент отправился на G20. В июле он предъявил обвинения россиянам, которые никогда сюда не приедут, как раз перед тем, как он (президент США) отправился в Хельсинки”. “И то, и то можно было сделать или раньше, или позже”, — добавил Джулиани, подчеркнув, что спецпрокурор действует бесконтрольно и нуждается в надзоре.

В своем сообщении Джулиани не поставил пробел между точкой после названия “двадцатки”, а также следующим английским предлогом “in”. Сочетание “.in” является обозначением национального домена для Индии, таким образом, получившиеся запись “G-20.in” фактически являлась адресом страницы в интернете, которой на тот момент не существовало. Как отмечает NBC, дизайнер из Атланты (штат Джорджия) Джейсон Веласкес заметил это и решил воспользоваться моментом, чтобы, по его словам, “сделать нечто смешное”. Веласкес приобрел права на этот адрес и разместил простую страницу с записью: “Дональд Трамп — предатель нашей страны”.

После этого, каждый, кто просматривал данную запись Джулиани в Twitter, мог пройти по ссылке на указанную страницу и прочитать слова Веласкеса об американском лидере. Адвокат Трампа во вторник разместил новое сообщение, в котором обвинил администрацию соцсети в том, что она “позволила кому-то вторгнуться” в его микроблог и разместить в нем “отвратительное послание, направленное против президента”. Джулиани отметил, что и раньше не ставил пробел после точки, однако это не приводило к подобным результатам.

Как разъясняет NBC, Джулиани, по всей видимости, не понял, что именно произошло. Так, другие слова, которые следовали в его сообщениях после точки, вероятно, не являлись обозначениями доменов, в отличие, к примеру, от сочетания “.in”. Телеканал в связи с этим напоминает, что Трамп после победы на выборах назначил Джулиани на пост советника Белого дома по вопросам кибербезопасности.

Как сообщал УНН, Facebook прокомментировал публикацию британской властью внутренних документов компании.