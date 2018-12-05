Адвокат Трампа помилково звинуватив Twitter в спотворенні його повідомлення

Джуліані 30 листопада розмістив в Twitter запис, в якому загострив увагу на тому, що спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує втручання РФ в американські електоральні процеси, для оголошення нових кроків у розгляді навмисне вибирає саме невигідний для Трампа час. “Мюллер опублікував обвинувальний висновок якраз, коли президент відправився на G20. В липні він пред’явив звинувачення росіянам, які ніколи сюди не приїдуть, як раз перед тим, як він (президент США) відправився в Гельсінкі”. “І те, і те можна було зробити або раніше, або пізніше”, — додав Джуліані, підкресливши, що спецпрокурор діє безконтрольно і потребує нагляду.

У своєму повідомленні Джуліані не поставив пробіл між точкою після назви “двадцятки”, а також наступним англійським приводом “in”. Поєднання “.in” є позначенням національного домену для Індії, таким чином, отриманий запис “G-20.in” фактично був адресою сторінки в інтернеті, якої на той момент не існувало. Як зазначає NBC, дизайнер з Атланти (штат Джорджія) Джейсон Веласкес зауважив це і вирішив скористатися моментом, щоб, за його словами, “зробити щось смішне”. Веласкес придбав права на цю адресу і розмістив просту сторінку з написом: “Дональд Трамп — зрадник нашої країни”.

Після цього, кожен, хто переглядав даний запис Джуліані в Twitter, міг пройти за посиланням на вказану статтю і прочитати слова Веласкеса про американського лідера. Адвокат Трампа у вівторок розмістив нове повідомлення, в якому звинуватив адміністрацію соцмережі в тому, що вона “дозволила комусь вторгнутися” в його мікроблог і розмістити в ньому “огидне послання, спрямоване проти президента”. Джуліані зазначив, що і раніше не ставив пробіл після крапки, однак це не приводило до подібних результатів.

Як роз’яснює NBC, Джуліані, судячи з усього, не зрозумів, що саме сталося. Так, інші слова, які слідували в його повідомленнях після крапки, ймовірно, не були позначеннями доменів, на відміну, наприклад, від поєднання “.in”. Телеканал в зв’язку з цим нагадує, що Трамп після перемоги на виборах призначив Джуліані на пост радника Білого дому з питань кібербезпеки.

Як повідомляв УНН, Facebook прокоментував публікацію британською владою внутрішніх документів компанії.