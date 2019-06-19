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Адвокат: состояние здоровья активиста Газиева в российском СИЗО ухудшилось

Киев • УНН

 • 10133 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Состояние здоровья арестованного после массовых обысков в Крыму 27 марта крымскотатарского активиста Сервета Газиева ухудшилось в СИЗО российского Ростова-на-Дону. Об этом сообщил адвокат Газиева Александр Стасюк, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Адвокат: состояние здоровья активиста Газиева в российском СИЗО ухудшилось

"В очередной раз у Газиева ухудшилось состояние здоровья. Я узнал об этом позавчера (16 июня - ред.) и сразу связался с организацией, которая помогала организовать медобследование в первый раз... В четверг планируется заседание ОНК, в ходе которого будет рассмотрен вопрос оказания помощи Сервету Газиеву. По нашей информации, надлежащей медицинской помощи он не получает. То есть после обследования лечение ему назначено, но ему ставят уколы, которые просто снимают симптомы болезни. Но не проводят полного лечения", – рассказал адвокат Газиева.

В мае адвокат Газиева Айдер Азаматов сообщал, что у арестованного крымскотатарского активиста "резко ухудшилось состояние здоровья за два месяца нахождения в СИЗО".

По словам защитника, Газиев в суде жаловался на частые боли в желудке и почках, а также проблемы с сердцем.

Сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего было задержано 24-х активистов.

Ранее Омбудсмен Людмила Денисова обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой по поводу обеспечения задержанных в марте крымских татар надлежащими условиями содержания в СИЗО.

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