Адвокат: стан здоров'я активіста Газієва у російському СІЗО погіршився
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Стан здоров'я заарештованого після масових обшуків в Криму 27 березня кримськотатарського активіста Сервета Газієва погіршився в СІЗО російського Ростова-на-Дону. Про це повідомив адвокат Газиева Олександр Стасюк, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
"Вкотре у Газієва погіршився стан здоров'я. Я дізнався про це позавчора (16 червня - ред.) і відразу зв'язався з організацією, яка допомагала організувати медобстеження в перший раз... У четвер планується засідання ГСК, під час якого буде розглянуто питання надання допомоги Сервету Газієву. За нашою інформацією, належної медичної допомоги він не отримує. Тобто після обстеження лікування йому призначено, але йому ставлять уколи, які просто знімають симптоми хвороби. Але не проводять повного лікування", - розповів адвокат Газієва.
У травні адвокат Газієва Айдер Азаматов повідомляв, що у заарештованого кримськотатарського активіста "різко погіршився стан здоров'я за два місяці перебування в СІЗО".
За словами захисника, Газієв в суді скаржився на часті болі в шлунку і нирках, а також проблеми з серцем.
Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Всього було затримано 24-х активістів.
Раніше Омбудсмен Людмила Денісова звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з приводу забезпечення затриманих у березні кримських татар належними умовами утримання в СІЗО.