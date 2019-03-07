Адвокат о травме пленного моряка: отек не спадает, функции не восстанавливаются
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Сегодня в России состоялись следственные действия в Следственном управлении Федеральной службы безопасности Российской Федерации (СУ ФСБ РФ), в которых принимал участие политзаключенный России, украинский моряк Василий Сорока. Его адвокат Сергей Бадамшин, сообщил о состоянии здоровья моряка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию адвоката на его странице в Facebook.
“Сегодня состоялись следственные действия в СУ ФСБ РФ с участием военнопленного Василия Сороки”, — говорится в сообщении адвоката.
Он добавил, что “настроение традиционно положительное и боевое”.
“На сегодняшний день главная задача — спасение здоровья раненого моряка. Рука без изменений: из-за перебитых сухожилий и нерва отек ниже раны не спадает, функции не восстанавливаются. Все анализы на сегодняшний день сданы, ждем дату операции на руке”, — объяснил Бадамшин про состояние Сороки.
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Как сообщал УНН, в РФ еще двум украинским морякам назначили психиатрическую экспертизу.
Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, впоследствии их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.