Адвокат про травму полоненого моряка: набряк не спадає, функції не відновлюються
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Сьогодні в Росії відбулись слідчі дії в Слідчому управлінні Федеральної служби безпеки Російської Федерації (СУ ФСБ РФ), в яких приймав участь політв'язень Росії, український моряк Василь Сорока. Його адвокат, Сергій Бадамшин, повідомив про стан здоров'я моряка. Про це повідомляє УНН із посиланням на публікацію адвоката на його сторінці у Facebook.
“Сьогодні відбулися слідчі дії в СУ ФСБ РФ за участю військовополоненого Василя Сороки”, — йдеться у повідомленні адвоката.
Він додав, що “настрій традиційно позитивний та бойовий”.
“На сьогоднішній день головне завдання — порятунок здоров’я пораненого моряка. Рука без зміни: через перебиті сухожилля і нерва набряк нижче рани не спадає, функції не відновлюються. Всі аналізи на сьогоднішній день здані, чекаємо дату операції на руці”, — розповів Бадамшин про стан Сороки.
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Як повідомляв УНН, у РФ ще двом українським морякам призначили психіатричну експертизу.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли та захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, згодом їх перемістили до Москви, де арешт продовжили до кінця квітня.