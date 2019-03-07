Адвокат про травму полоненого моряка: набряк не спадає, функції не відновлюються

КИЇВ. 7 березня. УНН. Сьогодні в Росії відбулись слідчі дії в Слідчому управлінні Федеральної служби безпеки Російської Федерації (СУ ФСБ РФ), в яких приймав участь політв'язень Росії, український моряк Василь Сорока. Його адвокат, Сергій Бадамшин, повідомив про стан здоров'я моряка. Про це повідомляє УНН із посиланням на публікацію адвоката на його сторінці у Facebook.