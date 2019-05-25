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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 27230 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 110367 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136895 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144483 просмотра

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Адвокат: позиция РФ в деле украинских моряков в трибунале и в российских судах отличается

Адвокат: позиция РФ в деле украинских моряков в трибунале и в российских судах отличается

Киев  •  УНН

 • 12559 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Международная и внутренняя позиция российских властей в деле украинских пленных моряков кардинально отличается. Об этом в Гамбурге журналистам сообщил адвокат Николай Полозов, передает УНН.

"Что касается уголовного дела в России, то здесь российские власти заняли двойственную позицию. Здесь в трибунале они говорят, что были военные действия, что был конфликт, что это является исключением подсудности этого трибунала. Внутри – в российских судах, в российских следствиях они утверждают, что никаких военных конфликтов не было, что никаких военных пленных не существует, что это была полицейская операция", - заявил он.

"У нас есть возможность истребовать и из трибунала необходимые документы, мы знаем позицию внутри России и, таким образом, российские власти юридически загнали себя в ловушку", - добавил Полозов.

Напомним, 25 мая в немецком Гамбурге объявят решение Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

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