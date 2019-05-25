Адвокат: позиция РФ в деле украинских моряков в трибунале и в российских судах отличается

"Что касается уголовного дела в России, то здесь российские власти заняли двойственную позицию. Здесь в трибунале они говорят, что были военные действия, что был конфликт, что это является исключением подсудности этого трибунала. Внутри – в российских судах, в российских следствиях они утверждают, что никаких военных конфликтов не было, что никаких военных пленных не существует, что это была полицейская операция", - заявил он.

"У нас есть возможность истребовать и из трибунала необходимые документы, мы знаем позицию внутри России и, таким образом, российские власти юридически загнали себя в ловушку", - добавил Полозов.

Напомним, 25 мая в немецком Гамбурге объявят решение Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.