Адвокат: позиція РФ у справі українських моряків у трибуналі і в російських судах відрізняється

"Що стосується кримінальної справи в Росії, то тут російська влада зайняла двоїсту позицію. Тут в трибуналі вони кажуть, що були військові дії, що був конфлікт, що це є виключенням підсудності цього трибуналу. Всередині - у російських судах, в російських слідствах вони стверджують, що ніяких військових конфліктів не було, що ніяких військових полонених не існує, що це була поліцейська операція", - заявив він.

"У нас є можливість подавати заявки та з трибуналу необхідні документи, ми знаємо позицію всередині Росії і, таким чином, російська влада юридично загнала себе в пастку", - додав Полозов.

Нагадаємо, 25 травня в німецькому Гамбурзі оголосять рішення Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.