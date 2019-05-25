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Адвокат: позиція РФ у справі українських моряків у трибуналі і в російських судах відрізняється

Адвокат: позиція РФ у справі українських моряків у трибуналі і в російських судах відрізняється

Київ • УНН

 • 12566 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Міжнародна і внутрішня позиція російської влади в справі українських полонених моряків кардинально відрізняється. Про це в Гамбурзі журналістам повідомив адвокат Микола Полозов, передає УНН.

"Що стосується кримінальної справи в Росії, то тут російська влада зайняла двоїсту позицію. Тут в трибуналі вони кажуть, що були військові дії, що був конфлікт, що це є виключенням підсудності цього трибуналу. Всередині - у російських судах, в російських слідствах вони стверджують, що ніяких військових конфліктів не було, що ніяких військових полонених не існує, що це була поліцейська операція", - заявив він.

"У нас є можливість подавати заявки та з трибуналу необхідні документи, ми знаємо позицію всередині Росії і, таким чином, російська влада юридично загнала себе в пастку", - додав Полозов.

Нагадаємо, 25 травня в німецькому Гамбурзі оголосять рішення Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

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