Адвокат о делах по защите деловой репутации: успех исков зависит от экспертиз

Результаты судебных дел о защите чести, достоинства и деловой репутации против государственных служащих зависят от тщательной правовой стратегии и доказательной базы, в том числе с экспертизами. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил адвокат, старший партнер АО AVER LEX Виталий Сердюк.

Все зависит от правовой позиции по делу. Во-первых, от того, в какой форме и что именно говорил государственный служащий, приводят ли его слова к нарушению деловой репутации или нет, имелся ли умысел в таких действиях. И во-вторых, от выбранного способа защиты и собранных контрдоказательств, а именно от результатов проведенных экспертиз по делу, в частности лингвистической экспертизы, - отметил он.

По его словам, эта категория дел является сложной, особенно когда она оказывается в суде. Ведь возникает вопрос, были ли заявленные слова оценочными суждениями и с какой целью такие утверждения распространяли.

Адвокат отметил, что судебная практика по делам о деловой репутации является разной. "Мы наблюдаем много случаев, когда действительно суды удовлетворяют иски и вы видите это из резонансных политических дел, или когда суды не выносят решения в пользу истцов", - добавил Сердюк.

Контекст

Украинский бизнесмен, владелец столичного торгово-развлекательного и бизнес-центра "Гулливер" Виктор Полищук обратился в Шевченковский районный суд с иском к АРМА о защите чести, достоинства и деловой репутации. В комментарии УНН бизнесмен объяснил, что был вынужден обратиться в суд из-за заявления Елены Думы о наличии у него и его жены "тесных отношений с кремлевской верхушкой". Полищук отметил, что эта информация является вымышленной и не соответствует действительности.

Глава АРМА Елена Дума в ответ на запрос УНН объяснила, что обвинила Полищука и его жену в связях с "кремлевской верхушкой", потому что увидела такую информацию в СМИ.

Суд рассмотрит иск Полищука к АРМА 10 октября.



Добавим

Исследовав тему удалось выяснить, что информация о том, жена Виктора Полищука Лилия Ризва якобы является племянницей жены российского политика Дмитрия Медведева, появилась в 2015-2016 годах. Распространял ее в то время действующий нардеп Павел Ризаненко в своих блогах, однако ни разу не добавил доказательства этой информации. УНН обратился к Ризаненко предоставить документы, которые бы подтвердили его предположения, однако он отказался комментировать, сославшись на то, что он с 2019 года не публичное лицо.