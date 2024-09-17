Адвокат про справи щодо захисту ділової репутації: успіх позовів залежить від експертиз

Результати судових справ про захист честі, гідності і ділової репутації проти державних службовців залежать від ретельної правової стратегії та доказової бази, у тому числі з експертизами. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив адвокат, старший партнер АО AVER LEX Віталій Сердюк.

Все залежить від правової позиції по справі. По-перше, від того, в якій формі і що саме казав державний службовець, чи призводять його слова до порушення ділової репутації чи ні, чи був наявний умисел в таких діях. І по-друге, від обраного способу захисту і зібраних контрдоказів, а саме від результатів проведених експертиз по справі, зокрема лінгвістичної експертизи, - зазначив він.

За його словами, ця категорія справ є складною, особливо коли вона опиняється в суді. Адже постає питання, чи були заявлені слова оціночними судженнями і з якою метою такі твердження розповсюджували.

Адвокат зауважив, що судова практика у справах щодо ділової репутації є різною. "Ми спостерігаємо багато випадків, коли дійсно суди задовольняють позови і ви бачите це з резонансних політичних справ, або коли суди не виносять рішення на користь позивачів", - додав Сердюк.

Контекст

Український бізнесмен, власник столичного торгово-розважального і бізнес-центру "Гулівер" Віктор Поліщук звернувся до Шевченківського районного суду з позовом до АРМА про захист честі, гідності та ділової репутації. У коментарі УНН бізнесмен пояснив, що був змушений звернутися до суду через заяву Олени Думи про наявність у нього та його дружини "тісних стосунків з кремлівською верхівкою". Поліщук наголосив, що ця інформація є видуманою та не відповідає дійсності.

Голова АРМА Олена Дума у відповідь на запит УНН пояснила, що звинуватила Поліщука та його дружину у зв’язках з "кремлівською верхівкою", бо побачила таку інформацію у ЗМІ.

Суд розгляне позов Поліщука до АРМА 10 жовтня.



Додамо

Дослідивши тему вдалося з’ясувати, що інформацію про те, дружина Віктора Поліщука Лілія Різва нібито є племінницею дружини російського політика дмитра медведєва, з’явилася у 2015-2016 роках. Поширював її на той час чинний нардеп Павло Різаненко у своїх блогах, однак жодного разу не додав докази цієї інформації. УНН звернувся до Різаненка надати документи, які б підтвердили його припущення, однак він відмовився коментувати, пославшись на те, що він з 2019 року не публічна особа.