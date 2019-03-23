Адвокат бросил стулом в судью и разбил его iPhone

Во время судебного заседания адвокат бросил стулом в судью, вследствие инцидента было повреждено iPhone судьи.

Телесных повреждений ни у кого не зафиксировано.

По факту начато расследование по ч.1 ст. 377 УК Украины.



Как сообщал УНН, в Днепре неустановленные лица прислали письмом угрозы на имя судьи одного из райсудов города.



Письмо на имя судьи пришло по почте в адрес суда. В письме неизвестный требует от судьи оправдательные приговоры для обвиняемых по одному из дел, находящихся на рассмотрении судьи. В противном случае неизвестные угрожают, что у судьи и его семьи будут проблемы.