Адвокат бросил стулом в судью и разбил его iPhone
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Днепропетровской области в г. Кривой Рог в суде произошла драка, в результате которой было повреждено iPhone судьи. Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.
Во время судебного заседания адвокат бросил стулом в судью, вследствие инцидента было повреждено iPhone судьи.
Телесных повреждений ни у кого не зафиксировано.
По факту начато расследование по ч.1 ст. 377 УК Украины.
Как сообщал УНН, в Днепре неустановленные лица прислали письмом угрозы на имя судьи одного из райсудов города.
Письмо на имя судьи пришло по почте в адрес суда. В письме неизвестный требует от судьи оправдательные приговоры для обвиняемых по одному из дел, находящихся на рассмотрении судьи. В противном случае неизвестные угрожают, что у судьи и его семьи будут проблемы.