Адвокат кинув стільцем у суддю та розбив його iPhone
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Дніпропетровській області у м. Кривий Ріг у суді сталася бійка, в результаті якої було пошкоджено iPhone судді. Про це УНН повідомили джерела в правоохоронних органах.
Під час судового засідання адвокат кинув стільцем у суддю, у наслідок інциденту було пошкоджено iPhone судді.
Тілесних ушкоджень ні в кого не зафіксовано.
За фактом розпочато розслідування за ч.1 ст. 377 КК України.
Як повідомляв УНН, у Дніпрі невстановлені особи надіслали листом погрози на ім’я судді одного з райсудів міста.
Лист на ім’я судді надійшов поштою на адресу суду. В листі невідомий вимагає від судді виправдувальні вироки для обвинувачених в одній зі справ, які є на розгляді судді. В іншому випадку невідомі погрожують, що у судді та її родини будуть проблеми.