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НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
Адмирал НАТО призвал увеличить помощь Украине: мир был слишком оптимистичен в 2023 году
Авиация Польши и союзников поднималась в небо на несколько часов из-за ракетной атаки рф на Украину
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Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ
Адмирал НАТО призвал увеличить помощь Украине: мир был слишком оптимистичен в 2023 году
Адмирал НАТО призывает к увеличению помощи Украине, поскольку Киев нуждается в большей поддержке, чтобы достичь успеха в борьбе с российской агрессией.
Авиация Польши и союзников поднималась в небо на несколько часов из-за ракетной атаки рф на Украину
Вооруженные силы Польши наблюдали интенсивную активность российской авиации, связанную с воздушными и ракетными ударами по Украине, что побудило к принятию мер безопасности и развертыванию польской и союзной авиации, которое впоследствии было прекращено из-за снижения уровня угрозы.
Силы обороны Юга: враг пошел на 10 штурмов на левобережье и возле Работино и Вербового, но понес потери и отошел
За минувшие сутки российские войска совершили несколько неудачных попыток штурма позиций на юге Украины, понеся потери и отступив на исходные позиции, сообщают в Силах обороны юга Украины.
Председатель военного комитета НАТО Бауэр: "президент путин не достиг ни одной из своих стратегических целей"
Война россии против Украины не достигла ни одной из стратегических целей путина, поскольку Украина борется за демократию и саму цивилизацию, в корне меняя современную войну.
россияне повредили почти половину оборудования ТЭС: в "Центрэнерго" рассказали об основных вызовах отопительного сезона
Несмотря на сложный старт из-за российских ракетных обстрелов, которые повредили 40% оборудования, "Центрэнерго" удалось увеличить мощность в шесть раз, наладить работу, скорректировать ремонтные программы и обеспечить стабильный отопительный сезон со светом и теплом без отключений и перебоев в поставках электроэнергии.
Жилищные сертификаты на восстановление жилья уже получили 4,5 тысячи украинцев
Около 4,5 тысяч украинцев получили жилищные сертификаты на сумму почти 8 миллиардов гривен для приобретения нового жилья взамен разрушенного.
Концепция помощи Украине обсуждается: спикер Конгресса США о механизме финансирования Украины
В Конгрессе США обсуждаются различные механизмы предоставления дополнительной помощи Украине, включая использование арестованных активов российских олигархов, предоставление оружия и гуманитарной помощи отдельно или в пакете, а также возможность предоставления кредитов, хотя детали все еще обсуждаются.
В ГОТ знают, кто стоит за "грязной" информационной кампанией против них. Ждут выводы правоохранителей
В ГОТ знают, кто стоит за "грязной" информационной кампанией против них.
39 ветеранов получат 19 млн грн на развитие собственного бизнеса
39 ветеранов получат 19 миллионов гривен грантов на развитие собственного бизнеса после четвертой волны заявок в 2024 году.
Запретить анонимные каналы: в Раде готовят законопроект о регулировании Telegram
В Верховной Раде готовят законопроект о регулировании социальной сети Telegram в Украине путем введения мер, подобных тем, что применяются к таким платформам, как YouTube, включая раскрытие структуры собственности, ограничение запрещенного контента и ограничение использования государственными учреждениями, если владельцы непрозрачны.