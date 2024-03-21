Адмирал НАТО призвал увеличить помощь Украине: мир был слишком оптимистичен в 2023 году

В прошлом году мир был слишком оптимистичен в отношении войны в Украине, в 2024 году эта ошибка не должна повторяться. Украине сейчас нужна еще большая поддержка. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр на 16-м ежегодном Киевском Форуме по безопасности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАТО.

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Если в 2023 году мир, возможно, был слишком оптимистичен, то в 2024 году мы не должны совершать ту же ошибку, становясь слишком пессимистичными - заявил Роберт Бауэр.

Он указал, что "если взглянуть на факты, то есть все основания быть уверенными в способности Украины достичь успеха".

Адмирал напомнил, что сегодня утром украинские силы ПВО перехватили все ракеты, выпущенные врагом. Поэтому нет ничего, чего бы Украина не могла сделать.

Единственное, что вам нужно... это наша помощь. Союзники по НАТО и многие другие страны мира оказывают Украине беспрецедентную поддержку, и это действительно имеет значение. Но Украине нужна еще большая поддержка. И она нужна сейчас - добавил Бауэр.

Также адмирал подчеркнул, что было бы серьезной исторической ошибкой позволить президенту путину взять верх. "Это было бы опасно для всех нас. Потому что результат этой войны определит судьбу всего мира", - добавил Бауэр.

Также, по его словам, президент путин совершил две стратегические ошибки: он недооценил решимость Украины и недооценил единство НАТО.

Председатель военного комитета НАТО Бауэр: "президент путин не достиг ни одной из своих стратегических целей"